ООН рассмотрит карту мира с реальными масштабами Африки ООН проведет голосование по новой карте мира

Москва4 сен Вести.Генеральная ассамблея ООН рассмотрит в пятницу резолюцию с призывом отказаться от проекции Меркатора в пользу карты, точнее отражающей реальные размеры континентов. Документ предложил министр иностранных дел Того, его поддержали еще 54 страны - члены Африканского союза, пишет The Guardian.

Резолюция носит рекомендательный характер, однако ее принятие может повлиять на карты, используемые в образовании, технологиях и государственных структурах. Глава МИД Того отметил, что вопрос основан не на политических соображениях, а на научных данных об искажениях существующей карты.

Проекцию Меркатора фламандский картограф Герард Меркатор создал в 1569 году для морской навигации. На ней территории ближе к полюсам выглядят значительно крупнее, чем расположенные у экватора. В результате Африка визуально кажется сопоставимой с Гренландией, хотя на самом деле она примерно в 14 раз больше.

Сторонники CorrectTheMap предлагают заменить проекцию Меркатора на карту Equal Earth, разработанную в 2018 году. По их мнению, она позволит точнее отображать размеры континентов и изменить подход к преподаванию географии. Петицию кампании подписали более 11 тыс. человек.

В августе 2025 года CorrectTheMap поддержал Африканский союз, после чего Того возглавил продвижение инициативы. Историки и географы давно критикуют проекцию Меркатора за искажение размеров территорий, а активисты называют такой подход "картографическим колониализмом".