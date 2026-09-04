Крым на карте Equal Earth показан тем же цветом, что и Россия

Equal Earth обозначила на карте Крым тем же цветом, что и РФ Крым на карте Equal Earth показан тем же цветом, что и Россия

Москва4 сен Вести.В русскоязычной версии карты Equal Earth, одобренной большинством голосов Генеральной Ассамблеи ООН, полуостров Крым обозначен тем же цветом, что и территория России. В этом убедился корреспондент ИС "Вести".

Русскоязычная версия карты Equal Earth содержит пометку о том, что Крым находится "под управлением России, принадлежность оспаривается Украиной". Визуально полуостров выделен отдельно от Украины и имеет тот же цвет, что и Россия, но подпись указывает на его спорный статус.

Украина при голосовании по резолюции в поддержку Equal Earth воздержалась. По словам постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, Киев считает недопустимым изображение территорий под контролем РФ на этой карте, поскольку это противоречит украинской позиции по суверенитету и территориальной целостности.

В других языковых версиях, например, на английском и испанском, Equal Earth показывает Крым серым без дополнительных подписей или уточнений статуса.

Картографическая проекция Equal Earth была разработана в противовес проекции Меркатора и призвана более объективно отображать реальное соотношение размеров Африки и других континентов. В ходе голосования в ООН за резолюцию проголосовали 164 страны, шесть воздержались, США высказались против.