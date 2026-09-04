Москва4 сенВести.Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что территории, затронутые выступлениями ряда делегаций в ходе заседания ГА ООН, являются исторической частью РФ.
Дипломат подчеркнула, что эти регионы входили в состав Российского государства на протяжении столетий, а их жители выразили волю к воссоединению с Россией в рамках свободных референдумов. Заявление было сделано по итогам голосования в Генассамблее ООН по вопросу принятия новой картографической проекции Equal Earth.