Зампостпреда РФ при ООН прокомментировала статус российских территорий Дипломат Заболоцкая выступила на заседании ГА ООН по проекции Equal Earth

Москва4 сен Вести.Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что территории, затронутые выступлениями ряда делегаций в ходе заседания ГА ООН, являются исторической частью РФ.

Дипломат подчеркнула, что эти регионы входили в состав Российского государства на протяжении столетий, а их жители выразили волю к воссоединению с Россией в рамках свободных референдумов. Заявление было сделано по итогам голосования в Генассамблее ООН по вопросу принятия новой картографической проекции Equal Earth.