США единственными выступили против резолюции ООН в поддержку карты Equal Earth США единственными выступили против резолюции ООН о реальных размерах Африки

Москва4 сен Вести.США стали единственной страной, которая проголосовала против проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, которая точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира. Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 164 государства, еще шесть стран – Украина, Сербия, Молдавия, Грузия, Литва, Эстония – воздержались.

Перед голосованием представитель Соединенных Штатов при ООН призвала полностью отклонить документ, заявив, что Вашингтон рассматривает инициативу не как нейтральную попытку исправить картографические искажения, а как часть более широкой "идеологической повестки". Американская сторона также выразила мнение, что подобные резолюции отвлекают ООН от вопросов международного мира и межгосударственных отношений.

Equal Earth – это равновеликая псевдоцилиндрическая картографическая проекция мира, которая передает наиболее точное соотношение площадей стран и материков без визуального искажения их масштабов.

Сейчас в мире используется карта Меркатора, созданная в 1569 году для морской навигации. Однако такая проекция искажает размеры территорий: страны и континенты у экватора выглядят меньше, а ближе к полюсам – больше. Поэтому Африка на карте кажется сопоставимой по размеру с Гренландией, хотя на самом деле она примерно в 14 раз больше.