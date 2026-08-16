Сенатор: принятие NASA реальности о российском Крыме – этап к признанию Донбасса Сенатор Волошин: карта NASA с российским Крымом – этап к признанию Донбасса

Москва16 авг Вести.Демонстрация Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) карты с Крымом в составе России может стать предвестником признания Донбасса и других новых регионов.

Такое мнение высказал сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин в интервью РИА Новости.

NASA показало карту, на которой Крым отмечен как территория России, во время трансляции солнечного затмения 12 августа. На это обратил внимание журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, отметивший, что этими скриншотами активно делятся украинские издания, у которых "изрядно по этому поводу "бомбит".

Тот же путь неизбежно придется пройти и в отношении ДНР и других исторических территорий, общенародным голосованием вернувшихся в состав Российской Федерации. Их статус еще пытаются оспаривать, но историческая реальность уже сложилась заявил Волошин

По мнению сенатора, использование NASA такой карты свидетельствует о том, что противники признания Крыма российским переходят к стадии принятия сложившейся ситуации.

Председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов допустил, что вскоре после этого может последователь и международное юридическое закрепление за Крымом российского статуса.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Киевские власти продолжают считать полуостров своей временно оккупированной территорией, США и другие страны Запада поддерживают эту позицию.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших 23–27 сентября 2022 года.