Москва13 авг Вести.NASA показало Крым российским во время трансляции солнечного затмения 12 августа. На это обратил внимание журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX, ссылаясь на кадры прямого эфира.

По его словам, этими скриншотами активно делятся украинские издания, у которых изрядно по этому поводу "бомбит".

Крым наш. И в NASA с эти согласны… Более детальный просмотр кадров показывает, что Крым не просто изображен российским, но визуально отделен от "Украины". В кавычках, потому что в NASA Украиной все еще считают Херсонскую область. Впрочем, динамика свидетельствует, что и тут стадия принятия рано или поздно тоже наступит. отметил Богданов

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина будет обязана возместить урон, нанесенный гражданской инфраструктуре полуострова до начала СВО, а также ущерб от обстрелов ВСУ.