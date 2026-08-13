Москва13 авгВести.NASA показало Крым российским во время трансляции солнечного затмения 12 августа. На это обратил внимание журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX, ссылаясь на кадры прямого эфира.
По его словам, этими скриншотами активно делятся украинские издания, у которых изрядно по этому поводу "бомбит".
Крым наш. И в NASA с эти согласны… Более детальный просмотр кадров показывает, что Крым не просто изображен российским, но визуально отделен от "Украины". В кавычках, потому что в NASA Украиной все еще считают Херсонскую область. Впрочем, динамика свидетельствует, что и тут стадия принятия рано или поздно тоже наступит.отметил Богданов
Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина будет обязана возместить урон, нанесенный гражданской инфраструктуре полуострова до начала СВО, а также ущерб от обстрелов ВСУ.