Москва13 авг Вести.Спутник Роскосмоса передал уникальные кадры солнечного затмения. Российский космический аппарат "Электро-Л" запечатлел тень Луны на Земле 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спутник Роскосмоса показал, как выглядела наша планета с расстояния более 35 тысяч километров, когда лунный диск заслонил Солнце