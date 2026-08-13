Москва13 авгВести.Спутник Роскосмоса передал уникальные кадры солнечного затмения. Российский космический аппарат "Электро-Л" запечатлел тень Луны на Земле 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спутник Роскосмоса показал, как выглядела наша планета с расстояния более 35 тысяч километров, когда лунный диск заслонил Солнце

отметила пресс-служба Роскосмоса в мессенджере МАХ

На снимках отчетливо видно, как тень от лунного диска накрывает поверхность нашей планеты.

Ранее сообщалось, что 12 августа жители Мурманска могли наблюдать затмение Солнца, которое длилось 1 час 44 минуты.