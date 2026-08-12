Москва12 авг Вести.Солнечное затмение можно увидеть в эти минуты в Мурманске, передает ГТРК "Мурман".

12 августа первые признаки астрономического явления в столице Заполярного края можно было заметить в 19.44 по московскому времени. Максимальная фаза наступила в 20.46.

В ходе частного солнечного затмения Луна в максимальной фазе закроет 84,2% солнечного диска. Завершится затмение в 21.28, продлившись 1 час 44 минуты.

При этом ученые напоминают, что невооруженным глазом наблюдать за затмением нельзя. Для этого необходимо воспользоваться специальными защитными очками или солнечными фильтрами.