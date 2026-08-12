Космонавт Дубров показал солнечное затмение с орбиты Роскосмос показал кадры солнечного затмения с высоты 400 км

Москва12 авг Вести.Российский космонавт Петр Дубров, находящийся на МКС, сфотографировал частные фазы солнечного затмения. Роскосмос поделился кадрами в мессенджере MAX.

Максимальная фаза затмения ожидается в 22.58 мск. В России частные фазы затмения можно было увидеть в северо-западных регионах.

Солнечное затмение с высоты 400 километров. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров сфотографировал одно из самых ожидаемых явлений года с борта МКС. Каким видели Солнце в минуты наплыва диска Луны наши космонавты - на фото говорится в сообщении Роскосмоса

Полное солнечное затмение в этом году было видно в Испании, Исландии и восточной Гренландии, а в России - на Таймыре.

В Москве астрономическое явление длилось всего 9 минут, Солнце было закрыто на 1 процент.

Роскосмос также вел прямую трансляцию затмения. Наблюдательной площадкой стал комплекс "Лахта центр" в Санкт-Петербурге.

Ранее кадрами затмения поделились мурманские журналисты.