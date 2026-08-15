Константинов положительно оценил карту NASA с российским Крымом Константинов назвал карту NASA с российским Крымом признанием

Москва15 авг Вести.Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал признанием продемонстрированную NASA карту, на которой Крым обозначен как российская территория.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что мировое сообщество уже фактически признало крымскую территорию как часть России.

Мир принял выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году сказал глава парламента

По его словам, вскоре может последователь и международное юридическое закрепление за Крымом российского статуса.

Ранее NASA показало Крым российским во время трансляции солнечного затмения 12 августа. На это обратил внимание журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, отметивший, что этими скриншотами активно делятся украинские издания, у которых изрядно по этому поводу "бомбит".