Крымские депутаты одобрили соглашение о границе с Херсонской областью Крым и Херсонская область официально установили административную границу

Москва27 мая Вести.Парламентарии Крыма приняли документ об административной границе с Херсонской областью. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов.

Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России - Республикой Крым и Херсонской областью цитирует Владимира Константинова РИА Новости

Ранее документ уже подписали главы регионов Сергей Аксёнов и Владимир Сальдо. Как поясняется в записке к соглашению, фактические границы между субъектами остаются прежними – споров по их прохождению нет.

Само соглашение необходимо для того, чтобы внести данные о границе в государственный кадастр недвижимости.