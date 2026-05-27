Москва27 маяВести.Парламентарии Крыма приняли документ об административной границе с Херсонской областью. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов.
Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России - Республикой Крым и Херсонской областьюцитирует Владимира Константинова РИА Новости
Ранее документ уже подписали главы регионов Сергей Аксёнов и Владимир Сальдо. Как поясняется в записке к соглашению, фактические границы между субъектами остаются прежними – споров по их прохождению нет.
Само соглашение необходимо для того, чтобы внести данные о границе в государственный кадастр недвижимости.