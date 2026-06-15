Москва15 июн Вести.Десятилетнее арбитражное разбирательство между РФ и Украиной в Постоянной палате третейского суда в Гааге окончилось победой российской стороны. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Спор между сторонами касался прав прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Единогласное решение вынесли пять независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея.

Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации говорится в заявлении МИД

В российском ведомстве подчеркнули, что Киев обвинял Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву. Однако суд в Гааге отверг все претензии.

Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами отмечается в публикации

Арбитраж отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными и другими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо компенсациях и репарациях.

Кроме того, впервые в истории в юридически обязательном решении был признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод России.

Киеву также отказано в требовании признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем после вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В МИД подчеркнули, что ничто в решении не препятствует России осуществлять свой суверенитет и юрисдикцию в этих морских пространствах.

Ранее в МИД России заявили, что генсек ООН ООН Антониу Гутерриш не смог предоставить исследование, которое подтвердило бы его позицию по вопросу права жителей Крыма и народных республик Донбасса на самоопределение.