Победа РФ над Украиной по делу в Гааге – судебное решение, а не политическое Эксперт объяснил значимость победы РФ над Украиной по делу в Гааге

Москва16 июн Вести.Значимость победы России над Украиной в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах прибрежного государства заключается в том, что это решение не политическое, а судебное – и оно окончательно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член международно-правового совета МИД России, президент Российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

По его словам, решение по арбитражному разбирательству обязывает Украину его придерживаться и выполнять, что для России имеет колоссальное значение.

Я думаю, что значение, конечно, еще и в том, что это судебное решение. Это не политическое решение. Это, так сказать, не декларация какой-либо международной организации или даже очень самого важного органа. Это судебное решение, которое обязывает государство, участвующее в этом судебном заседании, в этом, так сказать, рассмотрении этого дела, обязывает к тому, чтобы они его придерживались, его выполняли объяснил Капустин

Арбитражный суд поддержал суверенные права России над ее территорией в новых границах, включая морские и прибрежные воды, которые являлись источником спора, подчеркнул эксперт.

Перед ними не стояла задача провозглашать российский суверенитет. Это наше право, мы провозгласили. Арбитражный суд поддержал наше решение. … Сейчас точку в этом споре поставил суд, авторитетно заявив, что эти ресурсы принадлежат России и находятся под ее суверенным управлением. Поэтому в этом смысле, это решение, можно сказать, судьбоносно для будущего развития нашей деятельности экономической добавил он

15 июня в МИД РФ сообщили, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге было оглашено окончательное решение по длившемуся десять лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ убедительно выиграла. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев обвинял Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, однако суд в Гааге отверг все претензии.