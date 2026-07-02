Астахов рассказал о триумфе российской дипломатии над Киевом в Гааге Астахов: третейский суд в Гааге вынес окончательное решение в пользу России

Москва2 июл Вести.Комментируя окончательное , Решение постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге по арбитражному разбирательству с Украиной в пользу России - это большая победа российских дипломатов, юристов - международников, которые много лет бились в залах суда за это решение и одержали победу.

Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал заслуженный юрист РФ Павел Астахов.

По его словам, этот резонансный судебный процесс заслуживает более широкого освещения, поскольку он создает прецедент, имеющий существенное значение для мирового юридического сообщества.

Было вынесено окончательное решение по спору Украины против России, когда Украина требовала отменить суверенитет России над Крымом, над всеми водными пространствами, которые окружают Крым: Керченский пролив, Азовское море, прибрежная часть Черного моря, признать незаконным постройку Крымского моста, признать Россию нарушителем всех норм по охране исторического наследия, в том числе подводного, и так далее. Вот все эти требования были отбиты. Мы должны четко понимать и рассказывать об этом, потому что это - победа наших дипломатов, которые участвовали в этих процессах, наших юристов - международников, которые участвовали в этих процессах годами. И что очень важно - когда было вынесено решение о том, что не признаются международными воды Азовского моря и Керченского пролива, а Украина это особо педалировала, тем самым была подтверждена легитимность вхождения территорий, которые являются прибрежными - это Запорожская, Херсонская область и Донбасс, в состав Российской Федерации поделился Астахов

Ранее сообщалось, что победа России в Гаагском арбитраже по иску Украины имеет большие политические и геополитические последствия.