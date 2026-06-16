Москва16 июн Вести.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах. Об этом он написал на платформе MAX, комментируя решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, а также на Керченский пролив и Азовское море.

По словам Медведева, решение суда имеет важное значение для долгосрочных интересов России и может повлиять на будущее.

С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение написал зампред Совбеза

При этом он подчеркнул, что решение не окажет существенного практического влияния на позицию Украины, которая "плевать хотела на международное право и международные суды".

Ранее МИД России сообщил, что Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и акватории Черного моря у Крыма.