МИД РФ: в Гааге сделали лишь одну уступку Украине по Черному морю и Крыму

МИД РФ указал на единственную уступку Гааги по Крыму в утешение Украине МИД РФ: в Гааге сделали лишь одну уступку Украине по Черному морю и Крыму

Москва15 июн Вести.Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге сделала лишь одну "утешительную" уступку киевскому режиму в разбирательстве по Крыму, заявили в МИД РФ на официальном сайте.

Этой уступкой, пояснили дипломаты, стало указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.

По мнению арбитража, экологическая экспертиза была проведена в чрезмерно сжатые сроки и не охватывала все четыре сезона реализации проектов, а ее результаты не были должным образом опубликованы говорится в заявлении ведомства

Арбитраж также указал, что Украина сама не выполняла взятые на себя международные обязательства по защите морской среды, а темпы проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве инфраструктуры в Крыму были обусловлены гуманитарными соображениями.

Ранее МИД РФ сообщил, что киевский режим проиграл арбитраж по Керченскому проливу, Азовскому морю и водам Черного моря вокруг Крыма. ППТС в Гааге отказала Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России.