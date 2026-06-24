В МИД заявили, что победа РФ в Гааге имеет большие геополитические последствия МИД: победа РФ в Гаагском арбитраже имеет большие геополитические последствия

Москва24 июн Вести.Победа России в Гаагском арбитраже по иску Украины имеет большие политические и геополитические последствия. Такое заявление сделал директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Победа России в арбитраже имеет большие политические и геополитические последствия сказал он

По его словам, все требования оппонентов были отвергнуты в арбитраже. Мусихин уточнил, что Азовское море считается внутренним, и все полномочия России в акваториях вокруг Крыма подтверждены.

15 июня российский МИД сообщил, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге было оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ убедительно выиграла. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев обвинял Москву в том, что та якобы нарушает десятки статей Конвенции ООН по морскому праву, однако Гаагский арбитраж отверг все претензии.

Согласно мнению военного эксперта Юрия Кнутова, решение суда в Гааге позволит России использовать его как мощный аргумент на международной арене, чтобы снять дипломатическую блокаду с Крыма. По его словам, это никак не скажется на отношениях с Западом, однако имеет колоссальное значение во взаимодействии со странами Глобального Юга.