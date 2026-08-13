Москва13 авг Вести.Более шести тысяч украинцев покинули Польшу за июнь 2026 года. По данным статистического агентства Еврокомиссии, это рекордный показатель среди всех стран Евросоюза.

Кроме того, на фоне нарастающего напряжения между двумя странами участились случаи агрессии со стороны поляков.

Согласно Евростату, в Польше отток беженцев с Украины за первый летний месяц составил 6335 человек. В других государствах снижение численности украинцев имеет минимальное значение. Например, в Бельгии – 35 человек, а в Ирландии – 15.

Более того, в остальных странах ЕС наблюдается приток украинских мигрантов. Лидерами по увеличению их числа стали Италия (+4115 чел.), Чехия (+3835) и Германия (+2960).

Ранее сообщалось, что в Варшаве взрослые поляки избили украинских подростков из-за акцента.