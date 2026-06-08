WNP: украинских работников в Польше заменяют мигрантами из Азии и Южной Америки

Уезжающих из Польши украинцев заменяют мигрантами из Азии и Южной Америки WNP: украинских работников в Польше заменяют мигрантами из Азии и Южной Америки

Москва8 июн Вести.Украинцы, уезжающие из Польши в Западную Европу, вряд ли смогут вернуться на свои рабочие места – польский рынок труда успешно заменяет их мигрантами из Азии и Южной Америки, пишет издание WNP.

Даже после окончания войны у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Компании, которые уже наняли работников из Азии или Колумбии, не захотят увольнять их только для того, чтобы снова нанять украинцев говорится в публикации

Число иностранцев, работающих в Польше, превысило 1,17 млн. И хотя граждане Украины по-прежнему являются самой многочисленной группой, их количество на рынке труда систематически снижается.

Украинцев в Польше с успехом заменяют приезжие из Колумбии, Филиппин, Индии и Непала.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что украинцы начали покидать Польшу на фоне ухудшения отношения к ним.