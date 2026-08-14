Посол США заявил о поддержке Токио в споре о принадлежности Курильских островов

США заявили о поддержке Японии в споре с РФ о Курильских островах Посол США заявил о поддержке Токио в споре о принадлежности Курильских островов

Москва14 авг Вести.США поддерживают позицию Японии по вопросу Курильских островов. Об этом заявил американский посол в Японии Джордж Гласс в социальной сети X.

По словам дипломата, Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов и продолжает поддерживать своего ключевого союзника.

США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов написал Гласс

Посол также заявил о неизменной поддержке Японии со стороны США и отметил, что обеспокоенность действиями России со стороны Токио не является новой.

Заявление американского дипломата прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова. 13 августа глава государства впервые лично посетил остров Итуруп.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после визита выразила России протест, заявив, что поездка "затронула чувства японского народа".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ заявлял, что слова Такаити ничего не изменят - Курильские острова были, есть и будут российской землей.