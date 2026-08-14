МИД КНР призвал Японию уважать итоги Второй мировой войны МИД КНР: Япония должна соблюдать порядок, сложившийся после ВМВ

Москва14 авг Вести.МИД Китая призвал Японию уважать итоги победы в антифашистской войне. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Таким образом Пекин прокомментировал поездку президента России на южные Курильские острова, на которые претендует Токио.

Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны пояснил дипломат

В КНР отметили, что Токио стоит уважать положения, принятые в рамках Каирской декларации и Потсдамской декларации.

США поддерживают позицию Японии по вопросу Курильских островов. Американский посол в Токио Джордж Гласс накануне заявил, что Вашингтон не менял своих заявлений по данному вопросу с 1950-х годов.