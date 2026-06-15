Суд в Гааге отверг требование Киева демонтировать Крымский мост МИД РФ: в Гааге отвергли абсурдное требование демонтировать Крымский мост

Москва15 июн Вести.Постоянной палатой третейского суда (ППТС) в Гааге отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Об этом сообщили в МИД РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что данный спор фактически показал бесчеловечное отношение киевского режима, стремившегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России.

Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными. Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, осуществление российскими пограничниками проверок судов в Керченском проливе признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву говорится в публикации МИД

Кроме того, международный суд полностью отверг обвинения Украины в нарушении Российской Федерацией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия.

Ранее МИД России назвал военными преступлениями атаки ВСУ на поезда в Крыму.