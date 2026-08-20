Кабмин Японии изучает меры в отношении России после поездки Путина на Итуруп

Правительство Японии рассматривает меры против РФ после визита Путина на Курилы Кабмин Японии изучает меры в отношении России после поездки Путина на Итуруп

Москва20 авг Вести.Японское правительство тщательно изучает ответные меры в отношении России в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом NHK сообщила генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара.

В настоящее время внутри правительства тщательно рассматриваются дальнейшие меры (в отношении России – прим. ред.) сказал он

Генсек отметил, что на тему ранее высказались премьер страны Санаэ Такаити, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, а посол Японии в РФ Акира Муто уже донес ее до российской стороны.

МИД России накануне вручил ноту протеста японскому послу после антироссийских высказываний премьера Такаити касательно поездки Путина на Итуруп. При этом посол Минору Кихара уклонился от каких-либо комментариев по поводу заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Япония требует у России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.