14:30 17 августа 2026Татьяна РутковскаяПолитикаЛавров: МИД РФ вызвал посла Японии, но тот не приехал по непонятным причинамЛавров: МИД РФ вызвал посла Японии, но тот не приехал по непонятным причинамСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква17 авгВести.Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Читайте такжеЛавров назвал неприемлемыми заявления Японии о поездке Путина на Итуруп14:23 Лавров рассказал, как японский министр "обсудил" с ним двусторонние дела20:25 13 авгЛавров заявил, что японской делегации запретили обсуждать проекты с Россией20:24 13 авгЗахарова удивилась словам главы МИД Японии о якобы "переговорах" с Лавровым16:29 25 июлВ Японии заявили о важности контактов с Россией07:48 24 июлГлава МИД Японии обсудил с Лавровым двусторонние отношения12:40 23 июлЛавров: письмо Зеленского Москва не получала15:33 5 июнВ Японии заявили об отсутствии планов контактировать с РФ по линии МИД09:00 11 маяПолитикаВнешняя политика17.08.2026