Москва13 авг Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал ИС "Вести", как его японский коллега "обсудил" с ним двусторонние отношения в ходе встреч в рамках "Россия-АСЕАН" на Филиппинах.

Японский министр после этих мероприятий сделал заявление, что вот мы обсудили двусторонние дела с Лавровым, региональную ситуацию. Я был поражен, потому что это происходило во время торжественного банкета, когда был длинный стол, где все министры были рассажены. И вдруг сзади меня кто-то трогает за плечо, я поворачиваюсь, стоит наш японский коллега и говорит: "Как вот рад я видеть, как хорошо!" Я даже не успел встать. Ну, я пожал ему руку, и он пошел на свое место. И вот это вот, значит, называется обсудили двусторонние региональные вопросы сказал он

Ранее Лавров заявил, что Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) солидарны в необходимости укрепления архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).