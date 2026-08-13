Лавров напомнил, что Синдзо Абэ был сторонником взаимодействия Японии и РФ Лавров: Синдзо Абэ понимал, что интересы Японии невозможно обеспечить без РФ

Москва13 авг Вести.Экс-премьер министр Японии Синдзо Абэ считал, что национальные интересы Японии невозможно обеспечить без России. Об этом ИС "Вести" напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что за убийством Абэ в 2022 году стояли силы, желающие снова начать милитаризацию Японии, а также усилить сотрудничество с США.

Синдзо Абэ … был абсолютно корректным политиком, который понимал, что национальные интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией. Но вот его, его ликвидировали те, кто не хотел с Россией жить по-добрососедски. Те, кто его сменил, они считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем отхода от послевоенных принципов устройства японского государства заявил Лавров

Ранее командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Виктор Лиина заявил, что руководство Японии взяло курс на милитаризацию.