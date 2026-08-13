Москва13 авг Вести.Военно-политическое руководство Японии подтвердило курс на открытую милитаризацию, сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина во время завершающей стадии учений ТОФ. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с МК.RU рассказал, что Япония уже давно начала милитаризацию и этому процессу во многом способствовали США.

Нужно понимать, что Япония не вчера начала вооружаться: она это делает уже довольно давно и тратит на Силы самообороны, которые по факту являются армией, очень большие деньги. Просто об этом громко никто не говорил, эту деятельность не афишировали. При этом пацифизм у простых японцев все равно достаточно сильный, большого желания воевать у них нет. Власти Японии, конечно, пытаются изменить это отношение, но пока у них плохо получается считает эксперт

Известно, что у Японии есть танковые войска, хоть и не в больших объемах, говорит Крапивник. При этом у них достаточно много авиации и японский флот у них также немаленький: полноценных авианосцев нет, зато есть подводные лодки, эсминцы, фрегаты.

Как видите, они не разоружены. Американцы, кстати, за последние 20 лет активно подталкивали Японию к милитаризации, предлагая покупать свое оружие подчеркнул Крапивник

Опубликованная в Японии 4 июля "Белая книга" закрепила курс Токио на милитаризацию, а Россия в документе обозначена одной из угроз, наряду с КНР и КНДР. В ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет претензий к Японии, и Москва ничем не угрожает Токио.