Захарова: посол Японии прибудет в МИД РФ 18 августа в связи с вызовом

Захарова: посол Японии 18 августа прибудет в российский МИД в связи с вызовом Захарова: посол Японии прибудет в МИД РФ 18 августа в связи с вызовом

Москва17 авг Вести.Посол Японии в Москве прибудет в МИД России во вторник, 18 августа, после вызова в дипведомство. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

После сегодняшних слов [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания, тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД заявила она

Ранее Лавров рассказал, что МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений премьер-министра страны Санаэ Такаити о поездке президента РФ Владимира Путина на Курильские острова, но представитель посольства не приехал по непонятным причинам.