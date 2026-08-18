Москва18 авгВести.Посол Японии в РФ Акира Муто покинул здание российского МИД, где пробыл около 20 минут, сообщила журналист ИС "Вести" Виктория Тальберг.
Она подчеркнула, что на вопросы прессы дипломат отвечать не стал.
Акира Муто был вызван в МИД РФ после протеста Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды. В понедельник Сергей Лавров рассказал, что дипломат мог приехать и раньше, но сначала в японском посольстве замялись и сказали, что он не сможет посетить министерство ни 14, ни 17 августа, не объяснив внятно причинурассказала журналист
На прошлой неделе Владимир Путин приехал на российский остров Итуруп, где осмотрел ряд социальных объектов.