Посол Японии не стал отвечать на вопросы журналистов

Посол Японии в РФ Акира Муто покинул здание российского МИД Посол Японии не стал отвечать на вопросы журналистов

Москва18 авг Вести.Посол Японии в РФ Акира Муто покинул здание российского МИД, где пробыл около 20 минут, сообщила журналист ИС "Вести" Виктория Тальберг.

Она подчеркнула, что на вопросы прессы дипломат отвечать не стал.

Акира Муто был вызван в МИД РФ после протеста Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды. В понедельник Сергей Лавров рассказал, что дипломат мог приехать и раньше, но сначала в японском посольстве замялись и сказали, что он не сможет посетить министерство ни 14, ни 17 августа, не объяснив внятно причину рассказала журналист

На прошлой неделе Владимир Путин приехал на российский остров Итуруп, где осмотрел ряд социальных объектов.