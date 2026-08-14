Депутат Судзуки назвал слова Путина про Курилы шансом для улучшения отношений

Японский депутат назвал слова Путина о Курилах шансом для улучшения отношений Депутат Судзуки назвал слова Путина про Курилы шансом для улучшения отношений

Москва14 авг Вести.Токио следует воспринять слова президента России Владимира Путина о южной части Курильских островов как возможность для улучшения российско-японских отношений, заявил депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

По словам политика, протесты и возмущения из-за визита российского лидера на остров Итуруп являются "слишком незрелой позицией". Он призвал Японию сохранять спокойствие, правильно воспринять слова российского лидера и готовиться к улучшению двусторонних отношений.

Японии следует ответить, что она готова разделять ориентированное на будущее понимание важности российско-японских отношений. Не следует ли воспринять слова президента Путина как обращение к Японии и прекрасную возможность для улучшения российско-японских отношений? написал депутат в своем блоге

Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл в Сахалинскую область, на острове Итуруп он осмотрел ряд социальных объектов.