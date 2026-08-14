Власти Японии обсудят возможные ответные меры на визит Путина на Курилы NHK: Япония рассмотрит варианты возможных ответных мер на визит Путина на Курилы

Москва14 авг Вести.Власти Японии планирует обсудить варианты возможных ответных мер на поездку президента России Владимира Путина на Курилы, включая усиление санкций.

Об этом сообщает японское общественное телевидение (NHK).

Правительство Японии планирует рассмотреть ответные меры из-за визита Владимира Путина на один из четырех островов, контролируемых Россией и на которые претендует Япония сказано в публикации

Как указывается в публикации, одной из возможных мер является усиление существующих санкций, которые Токио уже ввел против Москвы совместно с международным сообществом из-за ситуации на Украине.

Это стало реакцией на визит Владимира Путина на самый большой остров Курильской гряды – Итуруп, который состоялся 13 августа. Целью визита был осмотр рыбоперерабатывающего комбината "Ясный". Премьер Японии Санаэ Такаити в тот же день заявила, что эта поездка осложнила восстановление отношений между Токио и Москвой.

Глава российского государства подчеркивал, что претензии Токио на Курильские острова не имеют оснований, поскольку их принадлежность закреплена как реалии, возникшие по результатам Второй мировой войны, в международных документах.

Тем не менее, 13 августа посла России в Японии Николая Ноздрева вызвали в МИД Японии. В ходе визита министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги озвучил Ноздреву "протест" в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп Сахалинской области РФ.