14:23 17 августа 2026Татьяна РутковскаяПолитикаЛавров назвал неприемлемыми заявления Японии о поездке Путина на ИтурупЛавров назвал неприемлемыми заявления Японии о поездке Путина на ИтурупСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква17 авгВести.Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Читайте такжеЛавров: МИД РФ вызвал посла Японии, но тот не приехал по непонятным причинам14:30 Захарова назвала развязностью поведение Токио из-за визита Путина на Курилы21:56 13 авгЛавров заявил, что японской делегации запретили обсуждать проекты с Россией20:24 13 авгВ посольстве назвали необоснованным демарш Токио из-за поездки Путина на Курилы15:46 13 авгТакаити: поездка Путина на Курилы осложнила нормализацию отношений13:01 13 авгМИД Японии вызвал посла России12:58 13 авгМИД Японии выразил "решительный протест" из-за поездки Путина на Итуруп07:42 13 авгВ Японии заявили о важности контактов с Россией07:48 24 июлПолитикаВнешняя политика17.08.2026