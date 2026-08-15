Стала известна реакция международного сообщества на претензии Японии на Курилы Эксперт раскрыл, как другие страны относится к претензиям Японии на Курилы

Москва15 авг Вести.Широкая международная общественность не разделяет претензий Японии на южные Курильские острова, однако на стороне Токио в этом вопросе стоит Вашингтон. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Он напомнил, что проблему принадлежности южных Курил породили именно Штаты, так как под их давлением Япония отказалась от мирного договора с РФ и Курильских островов.

За этой проблемой территориальной и отсутствием мирного договора между нашими странами торчат американские уши до сих пор. И Америка-прежнему поддерживает Японию всемерно в этом плане, ее территориальные требования и так далее. Но, понимаете, я бы не сказал, что широкая международная общественность разделяет эту позицию Японии. Если брать азиатские страны, то там еще сильны воспоминания о японской агрессии… И вот сейчас только буквально МИД [Китая] выступил с очень таким серьезным заявлением в поддержку России по этому спорному вопросу. Понимаете? Он сказал, что Япония должна уважать итоги Второй мировой войны сказал эксперт

Кистанов отметил, что позицию Японии закономерно поддерживает Украина, однако странам Европы эта проблема мало интересна.

Япония в свое время пыталась протаскивать вот эту проблему на всяких международных площадках, но не нашла отклика, и сейчас в международном ракурсе все это дело как-то, в общем, особенно не звучит добавил он

Ранее стало известно, что власти Японии планирует обсудить варианты возможных ответных мер на поездку президента России Владимира Путина на Курилы, включая усиление санкций.