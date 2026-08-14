Политолог назвал причины, почему Япония продолжает претендовать на Курилы Политолог объяснил, почему Япония продолжает заявлять о правах на Курилы

Москва14 авг Вести.Япония продолжает претендовать на Курильские острова в частности из-за действий предыдущих советских и российских лидеров, которые не смогли поставить точку в этом вопросе. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог и публицист Юрий Светов.

Основная вина, по мнению эксперта, лежит на Никите Хрущеве и Борисе Ельцине, которые продолжали вести переговоры с Японией о принадлежности Курильских островов, что подвело соседнее государство к идее о пересмотре итогов Второй мировой войны.

Во времена Хрущева, когда мы были готовы вести переговоры и отдать два острова из четырех. Во времена Ельцина, когда мы были готовы обсуждать это. И только вот в нынешнее время жестко заявлено – переговоров о принадлежности не будет. Мы четко говорим, что это наши острова объяснил Светов

Ранее президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Сахалинскую область заявил, что Токио имеет территориальные претензии к Москве относительно Курильских островов, хотя они закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда была готова искать решение для заключения мирного договора с Японией по этому вопросу.