Москва13 авг Вести.Помощник президента России Владимир Мединский пояснил, на каких основаниях РФ принадлежат Курильские острова. Три основания он перечислил в сообщении, размещенном в своем Telegram-канале.

По мнению Мединского, Курилы принадлежат России по неоспоримому праву первооткрытия, первоосвоения и победителя во Второй мировой войне (ВМВ).

Итого, Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву: первооткрытия, первоосвоения, победителя во ВМВ написал он

Медицинский сделал маленький исторический экскурс по теме Курил. 1639-1941 годы - открыты казаками нанесены на карты русскими картографами. В 1711 году началось их поэтапного присоединения к России, а в 1740 году вышла публикация обследования 34 островов.

Де-факто суверенитет России над ними. Все иностранцы испрашивали у России разрешения на посещение островов добавил историк

Острова южных Курил, называемый в Японии "северными территориями", вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва и Токио вели переговоры о заключении мирного договора, но после присоединения в 2022 году Японии к антироссийским санкциям этот диалог был прекращен.

Сенатор Григорий Карасин призвал спокойно относиться к нотам протеста Японии по поводу Курил, которые Токио сделал после визита президента России Владимира Путина на Итуруп, а также делал ранее. Москва, по его словам, будет исходить из того, что территория РФ остается незыблемой.

О необоснованности японских претензий на Курилы также заявил Владимир Путин.