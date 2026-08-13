Москва13 авг Вести.Освоение Курильских островов и Северного морского пути открывает перед Россией колоссальные стратегические возможности. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя общества Российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

То, что сейчас премьер-министр [Японии Санаэ] Такаити произносит грозные слова, японцы вызвали нашего посла на ковер вчера после визита Путина [на самый большой остров Курильской гряды - Итуруп]. Хотят с нами поддерживать нормальные отношения, торговать. Очень хорошо, что при Путине произошел не только поворот на восток, о котором мы много говорим, а сейчас происходит поворот еще и на северо-восток. И вот это освоение Курил, освоение Северного морского пути открывает перед нами колоссальные стратегические возможности. И визит Путина своевременный. У него будут последствия, самые благоприятные для нас. И те, кто открывает роток на наши территории, хотя бы даже во сне, они получат сильный удар по зубам и прикусят язык