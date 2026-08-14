Москва14 авгВести.Мнения политиков и бизнесменов в Японии, касающиеся выстраивания дальнейших отношений с Россией, кардинально отличаются. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.
Японская политика и японский бизнес очень сильно различаются по своему мнению. Если бизнес желает сотрудничать с Россией, и японские бизнесмены – абсолютно рационально мыслящие люди, то японская политика вынуждена следовать в рамках тех стандартов, которые задают США как основной союзникобъяснил он
Ранее сообщалось, что власти Японии планируют обсудить варианты возможных ответных мер на поездку президента РФ Владимира Путина на Курильские острова, включая усиление санкций.