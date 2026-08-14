Эксперт заявил, что в Японии по-разному относятся к вопросу отношений с Россией

Японские политики и бизнес кардинально по-разному смотрят на тему отношений с РФ Эксперт заявил, что в Японии по-разному относятся к вопросу отношений с Россией

Москва14 авг Вести.Мнения политиков и бизнесменов в Японии, касающиеся выстраивания дальнейших отношений с Россией, кардинально отличаются. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Японская политика и японский бизнес очень сильно различаются по своему мнению. Если бизнес желает сотрудничать с Россией, и японские бизнесмены – абсолютно рационально мыслящие люди, то японская политика вынуждена следовать в рамках тех стандартов, которые задают США как основной союзник объяснил он

Ранее сообщалось, что власти Японии планируют обсудить варианты возможных ответных мер на поездку президента РФ Владимира Путина на Курильские острова, включая усиление санкций.