Москва2 сен Вести.Позиция Японии в отношении России удивляет президента РФ Владимира Путина, поскольку Москва не делала никаких шагов в сторону ухудшения двусторонних отношений. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

Он подчеркнул, что Россия всегда очень бережно к ним относилась, их ухудшение – целиком на совести правительства Японии.

Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего сказал российский лидер

Он добавил, что Москва была готова обсуждать вопрос мирного договора с Токио, решать вопрос с посещением японскими гражданами Курильских островов. Однако Япония «на голом месте» начала последовательно ухудшать отношения с Россией.

Ранее советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что Япония под предлогом территориальных противоречий с Россией и Китаем взяла курс на реваншистсткую милитаризацию. По его словам, это подтверждает "не вполне адекватная реакция" Токио на посещение Путиным острова Итуруп.