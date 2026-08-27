В РФ считают, что Токио берет курс на отказ от "мирной" статьи конституции Кобяков: Япония проводит курс реваншистской милитаризации

Москва27 авг Вести.Под предлогом территориальных противоречий с Россией и Китаем Япония взяла курс на реваншистсткую милитаризацию. Такое заявление ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) во Владивостоке сделал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

В качестве примера он привел закупки Токио у США крылатых ракет "Томагавк", модернизацию и увеличение японских ВМС, а также обновление системы ПВО и ПРО.

Все больше признаков готовности нынешнего руководства страны "впрячься" за интересы США заявил Кобяков

Реваншистская милитаризация Японии, по словам Кобякова, подтверждается "не вполне адекватной реакцией официального Токио на посещение российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным российского южнокурильского острова Итуруп". По мнению советника главы российского государства, Токио под предлогом территориальных споров с РФ и КНР берет курс на отказ от "мирной" 9-й статьи японской конституции.

Кобяков добавил, что нынешнее японское руководство готово отстаивать американские интересы вплоть до начала военных действий. Об этом, отметил он, "говорит активное освоение в военном отношении архипелага Рюкю, соединяющего южный остров Кюсю с северной оконечностью Тайваня".

Ранее за возвращение к милитаристской риторике Японию упрекнул в интервью ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин. А заявления Токио по Курилам Володин расценил как посягательство на территориальную целостность России.

Восточный экономический форум Россия в 2026 году проведет с 1 по 4 сентября.