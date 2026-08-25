Кобяков: Япония способна собрать ядерное оружие примерно за год

Кобяков предположил, за какой срок Япония может собрать ядерное оружие Кобяков: Япония способна собрать ядерное оружие примерно за год

Москва25 авг Вести.Японии потребуется около года для получения собственного ядерного оружия. Такое мнение в интервью ТАСС высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Собеседник агентства указал на реваншистскую милитаризацию, которая сейчас наблюдается в Японии.

Даже ведутся разговоры о ядерном оружии, собрать которое Япония в состоянии примерно за один год сказал Кобяков

Ранее стало известно, что Россия и Китай намерены противодействовать ядерным амбициям японских властей, которые начали проводить опасные эксперименты в области ядерной политики.