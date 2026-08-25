Москва25 авгВести.Японии потребуется около года для получения собственного ядерного оружия. Такое мнение в интервью ТАСС высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
Собеседник агентства указал на реваншистскую милитаризацию, которая сейчас наблюдается в Японии.
Даже ведутся разговоры о ядерном оружии, собрать которое Япония в состоянии примерно за один годсказал Кобяков
Ранее стало известно, что Россия и Китай намерены противодействовать ядерным амбициям японских властей, которые начали проводить опасные эксперименты в области ядерной политики.