Посол России предупредил о последствиях отказа Японии от безъядерного статуса Посол Ноздрев: отказ Токио от безъядерного статуса вызовет контрмеры

Москва9 авг Вести.Отказ Японии от безъядерного статуса спровоцирует ответные меры со стороны других государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С таким заявлением выступил российский посол в Токио Николай Ноздрев.

Потенциальная перемена Японией статуса будет считаться прямым нарушением обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметил дипломат в разговоре с РИА Новости.

Такая линия серьезно обострит ситуацию в области безопасности в АТР предупредил Ноздрев

Посол не исключил введения контрмер со стороны соседних стран в отношении Японии при реализации подобного сценария.

Ранее глава Министерства обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что в стране нужно вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что государства-соседи жестко ответят в случае размещения ядерного оружия на территории Японии.