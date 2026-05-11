Россия поставила Японии жесткое условие для восстановления отношений Посол Ноздрев: Токио должен отказаться от антироссийского курса ради отношений

Москва11 мая Вести.Для восстановления отношений с Москвой Токио должен отказаться от антироссийского курса. Об этом заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, российская сторона четко указала на это японской стороне.

Принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкрепленный конкретными шагами отказ Токио от враждебного курса сказал Ноздрев

Посол подчеркнул, что до тех пор Россия будет концентрировать усилия на расширении сотрудничества со странами, которые осознают ценность устойчивых взаимовыгодных связей с РФ и проводят суверенную внешнюю политику.

7 мая депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Япония должна наладить сотрудничество в энергетической сфере с Россией для стабильного обеспечения потребностей страны в энергоносителях.