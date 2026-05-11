Москва11 маяВести.Для восстановления отношений с Москвой Токио должен отказаться от антироссийского курса. Об этом заявил РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.
По его словам, российская сторона четко указала на это японской стороне.
Принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкрепленный конкретными шагами отказ Токио от враждебного курсасказал Ноздрев
Посол подчеркнул, что до тех пор Россия будет концентрировать усилия на расширении сотрудничества со странами, которые осознают ценность устойчивых взаимовыгодных связей с РФ и проводят суверенную внешнюю политику.
7 мая депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Япония должна наладить сотрудничество в энергетической сфере с Россией для стабильного обеспечения потребностей страны в энергоносителях.