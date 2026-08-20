Россия и Китай намерены противостоять попыткам Токио получить ядерное оружие Посол Китая: Япония проводит опасные эксперименты в ядерной сфере

Москва20 авг Вести.Россия и Китай намерены решительно противодействовать ядерным амбициям Японии, которая начала проводить опасные эксперименты в области ядерной политики, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

Проводимый Токио в этом направлении курс вызывает обеспокоенность Пекина и Москвы, отметил посол.

Чжан напомнил, что с 1946 года по 1948 год на Токийском процессе проведены 818 судебных заседаний при участии 419 свидетелей.

На основании 4336 неопровержимых доказательств и почти 50 тыс. страниц англоязычных протоколов судебных заседаний было установлено, что японский милитаризм развязал агрессивную войну. Однако японские правые политики не только не провели глубокого самоанализа, но и начали опасные эксперименты в сфере ядерной политики приводит ТАСС слова Чжана

Россия и Китай едины во мнении, что историческую правду нельзя забывать, а основы послевоенного международного порядка остаются незыблемыми, подчеркнул посол.

Пекин и Москва считают необходимым проявлять высокую бдительность и решительно выступать против ускоренной ремилитаризации Японии и ее стремления обрести ядерное оружие заключил Чжан

Между тем Япония впервые разместила ракетные комплексы на острове в Тихом океане.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал вести в стране открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием.