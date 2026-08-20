Посол КНР в РФ заявил о связях Японии с сепаратистами Тайваня Посол КНР Чжан: Япония поддерживает связи с сепаратистскими силами Тайваня

Москва20 авг Вести.Япония на протяжении долгого времени поддерживает контакты с действующими на Тайване сепаратистами, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в своей статье для ТАСС.

Правые силы Японии на протяжении длительного времени поддерживают связи с сепаратистскими элементами, выступающими за "независимость Тайваня", активно распространяют абсурдные и искажающие историческую правду тезисы вроде "теории японо-тайваньской дружбы" и теории "заслуг японского колониального правления отметил дипломат

Подобная риторика является попыткой приукрасить колониальное прошлое и характеризует стремление японских правых избежать ответственности за военные преступления и исказить историческую правду, подчеркнул посол.

Однако, по словам Чжана, история говорит сама за себя, а факты остаются неопровержимыми.

В 1895 году Япония захватила Тайвань по Симоносекскому договору, положив начало 50-летнему колониальному господству. В период оккупации японские войска совершили целый ряд кровавых расправ, в том числе, устроили массовую резню в Юньлине. Они систематически разграбляли ресурсы Тайваня ... В период с 1926 по 1942 годы площадь лесов сократилась более чем на 90%. Практически весь производившийся на острове рис и сахар незаконно вывозился в Японию рассказал посол Китая

Дипломат напомнил, что в 1945 году Тайвань был возвращен Китаю и вновь стал его частью.

Посол также подчеркнул, что приукрашивание колониальной истории связано не только с разногласиями в интерпретации прошлого, а с попыткой Японии проложить путь к ремилитаризации, избегая ответственности за агрессию.

Это отрицание исторической справедливости возвращения Тайваня Китаю и вызов суверенитету КНР заключил глава дипмиссии

Министр иностранных дел КНР Ван И в середине июля заявил, что Пекин и Москва должны предотвратить перевооружение Японии и продолжать защищать правду о Второй мировой войне.