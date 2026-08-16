Москва16 авг Вести.НАТО создала в Европе фактически сплошную линию фронта на границе с Россией, тем временем на востоке страны подобной опорной базой становится Япония. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

Политолог указал на обновление Договора о взаимной обороне между США и Японией и намерение Токио продавать собственное оружие на мировом рынке.

На восточном фронте [России] тоже складывается очень опасная обстановка, именно Япония становится опорной базой этого восточного фронта. Япония обновила договор безопасности с Америкой. Япония производит ракеты Patriot. Япония недавно приняла закон, который позволяет ей экспортировать оружие. То есть, очевидно, японские танки, артиллерия будут выходить на мировой рынок, а оттуда, с этого самого мирового рынка, попадать на Украину объяснил Тавровский

Ранее сообщалось, что НАТО рассматривает Японию как центр военного столкновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формирует различные военно-политические блоки, нацеленные на противостояние с Китаем и Россией.