Япония впервые разместила ракетные комплексы на острове в Тихом океане

Япония развернула на острове в Тихом океане первые ракетные комплексы Япония впервые разместила ракетные комплексы на острове в Тихом океане

Москва29 июн Вести.Японские Сухопутные силы самообороны впервые разместили противокорабельные ракетные комплексы "Тип-12" на острове Минамиторисима.

Об этом говорится в сообщении командования Сил самообороны.

Названный остров в административном отношении принадлежит Токио, однако находится в Тихом океане на расстоянии более 1 тысячи километров от основной территории Японии

Помимо ракетных комплексов, на остров доставлены беспилотные летательные аппараты Scan Eagle II, которые предназначены для целеуказания. Однако ракеты для комплексов пока не доставили на место дислокации.

Учения с применением этих ракетных комплексов запланирована на следующий финансовый год, который начнется в апреле 2028 года.

20 июня Япония и США начали масштабные военные учения Resoulute Dragon ("Решительный дракон") по отработке действий в рамках обороны юго-западных японских островов. Маневры продлятся до 25 сентября.