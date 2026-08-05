В Тихоокеанском флоте рассказали о преимуществах сверхзвуковой ракеты "Оникс" Тихоокеанский флот: крылатая ракета "Оникс" практически неуязвима для систем ПВО

Москва5 авг Вести.Сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс" практически неуязвима для современных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота России.

"Оникс" движется к цели со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука, и способен уничтожить корабли любого водоизмещения на расстоянии несколько сотен километров.

В рамках учений флота расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" развернули пусковые установки в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах.

В пресс-службе добавили, что "Бастион" с ракетами "Оникс" позволяет создавать зоны ограничения доступа в прибрежных акваториях Дальнего Востока и обеспечивать защиту побережья. Развертывание комплексов на боевых позициях занимает несколько минут.

Масштабные учения Тихоокеанского флота стартовали 4 августа и охватывают акватории Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В маневрах участвуют свыше 13 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, около 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации.

Ранее Минобороны России опубликовало видео пуска в Баренцевом море крылатой ракеты "Оникс" с борта атомной подлодки "Казань" из подводного положения.