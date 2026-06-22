Москва22 июн Вести.Советские противокорабельные ракеты П-700 "Гранит" способны эффективно поражать авианосные ударные группы благодаря особой тактике группового применения, пишет американское издание 19FortyFive.

По его данным, ракетами "Гранит" оснащались атомные подводные лодки проекта 949А "Антей". При залповом пуске ракеты могут координировать действия в полете, обмениваться данными о целях и распределять задачи между собой.

Отмечается, что часть ракет поднимается на большую высоту для поиска и идентификации целей, тогда как остальные продолжают полет на малой высоте, что затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны. Такая схема повышает вероятность успешного поражения крупных морских соединений.

П-700 "Гранит" является сверхзвуковой крылатой ракетой с полубронебойной боевой частью массой более 500 килограммов. Кроме того, ракета может оснащаться ядерной боевой частью мощностью до 50 килотонн. Дальность применения комплекса при комбинированной траектории превышает 600 километров.

Ранее издание писало, что российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 вызывает серьезную обеспокоенность в структурах Североатлантического альянса.