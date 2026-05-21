Москва21 мая Вести.Министерство обороны России продемонстрировало кадры пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" в рамках второго этапа учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Пуск был проведен в акватории Баренцева моря по цели на полигоне Чижа экипажем одного из фрегатов Военно-морского флота России.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о готовности российских и белорусских военных ко второму этапу совместных ядерных учений.