Пуск баллистической ракеты с подводной лодки показали на видео Российские военные показали запуск с АПЛ ядерной ракеты "Синева"

Москва21 мая Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" с борта автономного стратегического ракетного крейсера.

Пуск был выполнен в рамках второго этапа учений ядерных сил, отметили в военном ведомстве.

Ранее российские ракетные войска стратегического назначения провели запуск межконтинентальной ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк.

"Синева" – считается одной из лучших стратегических ракет морского базирования в мире. При дальности пуска почти в 12 тысяч километров, ракета несет до 4 боевых блоков мощностью 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.